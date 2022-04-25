понедельник 25.04.2022 15:39:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

11:53, 25 апреля 2022 года

Орловские спасатели отрабатывали навыки тушения пожара в высотном здании

Объектом для учений стал 19-этажный дом. За ходом тренировки следила корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.


Орловские спасатели отрабатывали навыки тушения пожара в высотном здании. Объектом для учений выбрали 19-этажный дом на Московском шоссе. В современных жилых комплексах система пожарной безопасности - на высоком уровне. На источник дыма реагирует сразу. Это позволяет сразу принять меры. Во время учений все сработало чётко.

Пожарные отрабатывали способы и приемы спасения с верхних этажей. По легенде учений, во время ЧП 8 пострадавших оказались заблокированы на балконах и не могли покинуть дом самостоятельно. Чтобы вызволить людей, использовали коленчатый подъемник высотой 50 метров и тридцатиметровую авто-лестницу. Кроме того, для спасения человека использовали и спасательную веревку. Продемонстрировали и способ эвакуации при помощи спасательного рукава.

В учениях принял участие и манекен Гоша, он был использован в качестве пострадавшего, который выпрыгнул с третьего этажа. Гоша мягко приземлился на спасательное устройство – красный куб жизни. Оно позволяет спасти человека на высоте до 20 метров. Нередко во время реального пожара - это единственный шанс выжить.

Так же в ходе учения отработана техника тушения при помощи ствола высокого давления, это позволяет производить объемное тушение с малым расходом огнетушащих веществ.

Как отметили в ГУ МЧС России по Орловской области, цели учения достигнуты, навыки отработаны. Остаётся надеяться, что помощь спасателей жителям новостройки не пригодится в реальной жизни.


Юлия Сабельникова


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.