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11:53, 25 апреля 2022 года Орловские спасатели отрабатывали навыки тушения пожара в высотном здании Объектом для учений стал 19-этажный дом. За ходом тренировки следила корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.





Орловские спасатели отрабатывали навыки тушения пожара в высотном здании. Объектом для учений выбрали 19-этажный дом на Московском шоссе. В современных жилых комплексах система пожарной безопасности - на высоком уровне. На источник дыма реагирует сразу. Это позволяет сразу принять меры. Во время учений все сработало чётко.



Пожарные отрабатывали способы и приемы спасения с верхних этажей. По легенде учений, во время ЧП 8 пострадавших оказались заблокированы на балконах и не могли покинуть дом самостоятельно. Чтобы вызволить людей, использовали коленчатый подъемник высотой 50 метров и тридцатиметровую авто-лестницу. Кроме того, для спасения человека использовали и спасательную веревку. Продемонстрировали и способ эвакуации при помощи спасательного рукава.



В учениях принял участие и манекен Гоша, он был использован в качестве пострадавшего, который выпрыгнул с третьего этажа. Гоша мягко приземлился на спасательное устройство – красный куб жизни. Оно позволяет спасти человека на высоте до 20 метров. Нередко во время реального пожара - это единственный шанс выжить.



Так же в ходе учения отработана техника тушения при помощи ствола высокого давления, это позволяет производить объемное тушение с малым расходом огнетушащих веществ.



Как отметили в ГУ МЧС России по Орловской области, цели учения достигнуты, навыки отработаны. Остаётся надеяться, что помощь спасателей жителям новостройки не пригодится в реальной жизни.





Юлия Сабельникова





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