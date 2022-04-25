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12:45, 25 апреля 2022 года Обеспеченность Орловщины врачами-специалистами и средним медперсоналом выше среднероссийских значений О кадровой ситуации в сфере здравоохранения рассказал глава профильного регдепартамента Станислав Шувалов.





Глава департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов рассказал о кадровой ситуации в региональных медучреждениях. Доклад был озвучен в ходе аппаратного совещания у губернатора Андрея Клычкова, – сообщает региональный информационный портал.



Как следует из слов Шувалова, в конце минувшего в областных медучреждениях насчитали 2 722 врача-специалиста, а также 6 826 сотрудников со средним медобразованием. Первичную медико-санитарную помощь могут оказать 1 469 врачей и 2 962 специалиста со средним медобразованием.



На совещании было отмечено, что обеспеченность врачами-специалистами и средним медперсоналом на Орловщине превышает средние общероссийские показатели – 38,4 человека на 10 тыс. населения (+0,4) и 104,5 человека на 10 тыс. населения (+19,2) соответственно.



Практически полностью укомплектованы сотрудниками поликлиника № 2 в г. Орле, Покровская и Плещеевская ЦРБ, долгое время испытывающие кадровый дефицит. Работа над пополнением штатов областных организаций здравоохранения продолжается, в частности, за счет целевого приема. В минувшем году по этой программе в медицинские вузы поступили 152 абитуриента (+50 человек к 2020 году), в ординатуру перешли 79 человек (+33 человека). Губернатор Андрей Клычков поручил держать на особом контроле вопрос трудоустройства таких студентов на малой родине.



К 2024 году численность врачей-специалистов в регионе планируется увеличить до 3 127 человек, а средних медицинских работников – до 8 542 человек.





Артём Ежаков





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