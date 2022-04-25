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14:35, 25 апреля 2022 года 73 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 Лечение в стационаре потребовалось 8 жителям региона.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 111 202), госпитализировано 8 человек.



Накануне выписано 74 жителя региона. Смертей не зафиксировано (с начала пандемии в области умерло 1 892 человека).





Артём Ежаков





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