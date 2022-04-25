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11:59, 25 апреля 2022 года

Орловские каратисты успешно выступили на Кубке России

Воспитанники спортивной школы «Орел-Карат» привезли из Тюмени, где состоялся всероссийский турнир, полный комплект наград: золото, серебро и бронзу. С участниками турнира встретилась корреспондент ГТРК «Орел» Анастасия Дорохова.


Воспитанники спортивной школы «Орел-Карат» приняли участие в Кубке России. Турнир проходил в Тюмени. Наши спортсмены привезли три медали - золото, серебро и бронзу.

Золото – у Ивана Алферова. В свои 28 лет он - ветеран орловского каратэ. За плечами уже не один значимый турнир. Золото Кубка России досталось спортсмену непросто. Но в дни, когда международные турниры для наших каратистов недоступны, эти соревнования - хороший способ проявить себя.

Александр Калинин ехал на турнир, чтобы выступить в своё удовольствие. Отмечает: состав участников поменялся. На подходе - молодежь. Свое серебро спортсмен воспринял как поражение.

А вот Руслан Исхаков, несмотря на поражение в полуфинале, ехал в Тюмень за наградой. Без нее он не остался. Хотя, как отмечает сам спортсмен, бронза - не предел мечтаний.

Следующий большой турнир для спортсменов – Чемпионат России. Он состоится осенью в Казани.


Анастасия Дорохова


 
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