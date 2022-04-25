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12:15, 25 апреля 2022 года Орловские спасатели привлечены к тушению крупного пожара на нефтебазе в Брянске В настоящий момент возгорание локализовано на площади в полторы тысячи квадратных метров.





Орловские пожарные совместно с коллегами из Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской и Тульской областей, а также Москвы, привлечены к тушению крупного пожара на нефтебазе «Транснефть Брянск – Дружба» в Фокинском районе города Брянска. Объект загорелся сегодня в два часа ночи. Возгоранию присвоен повышенный номер сложности. Пострадавших, по предварительным данным, нет.



В настоящий момент возгорание локализовано на площади в полторы тысячи квадратных метров.



Фото из архива









Артём Ежаков





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