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12:13, 25 апреля 2022 года

Орловцы собрали больше полутора тысячи книг для детей Донбасса

Акцию организовало реготделение партии «Единая Россия».


Орловцы приняли участие в акции «Книги - Донбассу», организованной реготделением партии «Единая Россия».

В школе № 10 города Орла акцию поддержали активисты Российского движения школьников. Они собрали больше сотни книг и учебников.

Оксана Павлюк, куратор РДШ СОШ №10 г. Орла: «В первый же день дети и родители нашей школы активно включились в данную акцию по сбору книг. Хочется, чтобы дети изучали литературу, которая прививает любовь доброту и уважение».

В общей сложности орловцы собрали уже больше полутора тысяч книг. В Донецк и Луганск их отправят вместе с гуманитарным грузом.

Михаил Вдовин, руководитель Орловской региональной общественной приёмной партии «Единая Россия»: «После того как мы укомплектуем книги, отсортируем их, мы отправим их в Москву, в центральный комитет партии. Партия «Единая Россия» будет централизованно их доставлять детям Донбасса».

Помогают пополнить библиофонды Донбасса и сельские жители. На днях в общественную приёмную было доставлено несколько коробок с книгами из Мценского района. Передать свои книги и другую гуманитарную помощь беженцам и жителям Донецка и Луганска можно через общественную приёмную партии «Единая Россия».


Антон Киселёв


 
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