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13:35, 25 апреля 2022 года В Орле установили подозреваемого в поджоге автомобиля во дворе многоэтажки Мужчина объяснил поступок неприязнью к хозяйке машины.





В Орле установили подозреваемого в поджоге автомобиля во дворе многоэтажки на улице Старо-Московской. Инцидент произошел ночью 15 апреля. Неизвестный поджег «Ниссан Икстрейл», также пламя повредило две соседние машины – «Тойоту Короллу» и «Фольксваген Пассат».



В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что установили подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее судимый мужчина. Он объяснил поступок неприязнью к хозяйке «Ниссана». На время предварительного расследованния орловец отправлен в СИЗО.





Артём Ежаков





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