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12:56, 25 апреля 2022 года Орловское предприятие использует особую технологию, чтобы обеспечить качество семян В хозяйстве, которое работает по особой – нетравмирующей - технологии, побывал корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев.





Опытно-производственное хозяйство «Орловское» работает круглый год. Здесь занимаются селекцией и семеноводством сои и пшеницы. Причём по особой технологии – нетравмирующей подготовки семян.



Виктор Титов, врио генерального директора опытно-производственного хозяйства: «Максимально исключены узлы, на которых зародыши семян в основном чаще всего травмируются».

Отчасти это и можно назвать бережливыми технологиями, но только по отношению к семенам. Процесс подготовки выглядит следующим образом - семена выгружают в завальную яму, потом первичная подработка - отделяется весь мусор, затем сортировка по весу, плотности и другим показателям, после – протравливание и отправка на склад хранения готовой продукции, где они уже дожидаются покупателя. В каждом из мешков - почти тонна семян. Есть и элитные и репродуктивные. Всего же в прошлом году здесь было произведено 20 тысяч тонн семян озимой и яровой пшеницы и сои. Больше чем на 3 миллиарда рублей. А на испытаниях побывало больше сотни сортов этих культур. За качеством продукции следят в собственной лаборатории. Здесь знают, какой должна быть мука, чтобы у хлебопекарей потом не было претензий.



Ирина Дудина, заведующая лабораторией: «Если число падений, а оно измеряется в секундах, будет выше положенного - то есть 230 секунд, то мякиш будет рассыпчатый и без ярко характерного вкуса. А если ниже число падения, то он будет иметь кислый запах и солодовый привкус».

Всего на предприятии сейчас работает 27 человек. Есть планы по расширению - будут наращивать мощности, тогда штат увеличится до 45 работников. Но вот новыми культурами заниматься пока не будут.



Виктор Титов, врио генерального директора опытно-производственного хозяйства: «Если много культур, есть много возможностей для сортосмешения. А этого допускать нам как семеноводческому хозяйству ни в коем случае нельзя. Поэтому здесь в основном останется соя и пшеница».

Фактически же орловскими семенами пшеницы сегодня засеяно большинство полей средней полосы России. А семена сои закупает вся страна. Особый интерес имеет Дальний Восток - оттуда самые крупные покупатели.





Антон Киселёв





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