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13:38, 25 апреля 2022 года Анастасия Волчёнкова поставила шах и мат всем остальным участникам регионального этапа конкурса «Воспитатель года России–2022» С орловским педагогом встретилась корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина и узнала секрет победы.





Воспитанники орловского детского сада № 91 умеют играть в шахматы. Играют и парами, и группой против воспитателя Анастасии Волчёнковой. Педагог с 11-летним стажем разработала развивающую методику с использованием шахматного поля и выиграла в региональном конкурсе «Воспитатель года-2022».



Анастасия Волчёнкова, победитель регионального конкурса «Воспитатель года России–2022»: «Это игры на развитие ориентировки в двухмерном пространстве - то есть на листе бумаги, в трехмерном пространстве - то есть в комнате, когда мы ищем клад, например. На шахматном поле им легко ориентироваться, потому что там есть ориентир - одна клетка. Также дети выкладывают фрагменты шахматного поля - мы начинаем, например, с верхнего правого угла или с верхнего левого угла, чтобы начать цепочку построений».

В подготовке к конкурсу Анастасии помогал весь коллектив дошкольного учреждения.



Оксана Бойко, заведующая детским садом № 91 г. Орла: «У нас есть опыт победы в этом конкурсе. Работает команда детского сада, которая помогает готовиться и воплощать задуманное».

Заключительный этап Всероссийского конкурса пройдет 27 сентября, в День работников дошкольного образования, в Ярославской области. Там Анастасия будет представлять наш регион.





Татьяна Тимохина





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