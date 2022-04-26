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15:50, 25 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловские спасатели привлечены к тушению крупного пожара на нефтебазе в Брянске.



- Орловцы встретили Светлое Христово Воскресение.



- Методика в черно-белую клеточку помогла воспитателю победить в региональном конкурсе.



- В Орловской области начали обработку парков и скверов от клещей.



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