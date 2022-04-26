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16:00, 25 апреля 2022 года В Орле присоединились к Единому дню поднятия государственного флага Традицию начали в школе № 50. Ученики подняли триколор и исполнили гимн России.





Сегодня в Орле ученики школы № 50 заложили новую для себя традицию. Неделя для ребят началась поднятием флага Российской Федерации и исполнением гимна страны. Так школьники присоединились к Единому дню поднятия государственного флага. Подобную церемонию здесь планируют проводить каждую неделю.



Инициатива становления торжественной церемонии принадлежит победителям конкурсов платформы «Россия – страна возможностей». Предложение одобрил президент России Владимир Путин.



В ближайшее время к этой акции подключатся и другие образовательные учреждения. Флагштоки есть не во всех школах региона. Их должны оборудовать к 1 сентября. Поднимать триколор будут ученики, отличившиеся в спорте или учебе.





Анна Вайсергисер





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