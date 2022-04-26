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16:35, 25 апреля 2022 года Двух жителей Колпнянского района обвиняют в отъеме земли у слабовидящего пенсионера Подсудимых может ожидать до 6 лет заключения.





Двое жителей Колпнянского района предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, совершенном в отношении слабовидящего пенсионера. Мужчин, один из которых приходится родственником потерпевшего, обвиняют в мошенничестве. Следствием установлено, что подсудимые воспользовались состоянием пожилого орловца и попросили его подписать доверенность на передачу одному из них 8 гектаров земли. Ущерб составил 650 тысяч рублей. В качестве одной из мер наказания мужчинам может быть назначено до 6 лет заключения, – сообщили в прокуратуре региона.





Артём Ежаков





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