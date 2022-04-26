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17:00, 25 апреля 2022 года В Орловской области остаются подтопленными четыре низководных моста Вода отступила от переправы на реке Оке возле поселка Ивановский Мценского района.





В водоемах Орловской области продолжается колебание уровня воды, – сообщили в ГУ МЧС России. Подтопленными остаются четыре низководных моста: через реку Оку около деревень Богатищево и Городище Мценского района, через реку Цон возле населенных пунктов Сабурово и Круглый Орловского муниципального округа. Жизнеобеспечение населения не нарушено, есть объездные пути. Подтопление участков автомобильных дорог и придомовых территорий не зарегистрировано.



Также вода освободила переправу на реке Оке возле поселка Ивановский Мценского района.



Фото из архива









Артём Ежаков





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