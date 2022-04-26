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17:27, 25 апреля 2022 года Под Мценском стартовал сезон поисковой акции «Вахта Памяти» В течение многих лет у деревни Первый Воин ведутся поисковые работы, ведь именно здесь в 1941 году советская армия вела кровопролитные бои с врагом





Очередная поисковая экспедиция «Вахты Памяти» у деревни Первый Воин Мценского района Орловской области начала свою работу. Волонтеры ведут поиски останков советских бойцов, которые в 1941 году отдали жизнь в борьбе с врагом. Ключевую роль в сражении сыграли танкисты Катукова и Бондарева. До сих пор более сотни солдат из мотострелковой бригады, которая здесь воевала, считаются пропавшими без вести. Сергей Щербатый, председатель Орловского регионального отделения общероссийского движения «Поисковое движение России»: «В ходе первых четырех экспедиций мы обнаружили останки 30 бойцов мотострелковой бригады. 24 солдата мы уже захоронили в прошлом году». В экспедиции принимают участие отряды Орловской, Московской и Курганской областей. Вячеслав Бурик, председатель общественной организации воинов запаса «Феникс» г. Шадринск Курганская область: «Для нас это не только для памяти. Это нужно для будущего поколения, чтобы они помнили, знали - это наша история наша память. Пока память есть - мы живы». Сергей Воробьев, профессор, академии ФСИН России: «Акция достаточно значимая, потому что она направлена на молодое поколение и на почитание памяти солдат советской армии». На открытии «Вахты Памяти» в Мценском районе присутствовали депутаты и представители власти. Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция «Единая Россия»): «Очень важно, чтобы был поднят из земли каждый солдат, особенно те, кто пропал без вести, кто числится пропавшими без вести, и работа поисковиков здесь просто бесценна». Найденные на раскопках предметы войны пополняют экспозиции музеев. В Орловском центр детского технического творчества, туризма и экскурсий есть музей боевой славы. Многие экспонаты собраны поисковыми отрядами исследовательского клуба. В прошлом году за победу во всероссийском патриотическом конкурсе музей получил грант от «Единой России» на 200 тысяч рублей. Деньги потратят на оборудование, мебель для музея, а также на поисковый инвентарь и палатки – для продолжения поисковой работы.





Всеволод Трифонов





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