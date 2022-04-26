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7:29, 26 апреля 2022 года От клещей успели пострадать 18 орловцев В десяти случаях паразитов сняли с детей.





С момента возобновления активности клещей в орловские медучреждения с укусами этих паразитов обратились 18 человек, из которых 10 – дети. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. О случаях заболеваний, передаваемых клещами, не сообщается. Традиционно в области будет проводиться акарицидная обработка общественных территорий. К примеру, до 27 апреля для посещений в связи с этим мероприятием закрыт Детский парк.





Артём Ежаков





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