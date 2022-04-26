Орловский спортсмен претендует на рекорд России по буксировке шеститонного комбайна

Орловский спортсмен претендует на рекорд России по буксировке шеститонного комбайна.

Атлет Федерации силового экстрима России, мастер спорта по пауэрлифтингу Евгений Чикунов предпримет попытку установить рекорд России по буксировке комбайна весом более шести тонн, – сообщает региональный информационный портал. В стране никто не смог протянуть такую машину дальше трёх метров, это расстояние и намерен «побить» спортсмен.



Успех Евгений Чикунов посвятит поддержке специальной военной операции на территории Украины. Установить рекорд спортсмен попробует 29 апреля в 14:00 на базе Научно-образовательного производственного центра «Интеграция» ОГАУ в селе Лаврово.

