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9:05, 26 апреля 2022 года

Орловские полицейские раскрыли серию дачных краж в районе поселка Учебный

35-летнего мужчину подозревают в трёх эпизодах преступлений.


В Орловском муниципальном округе полицейские установили подозреваемого в трёх кражах из жилья и хозпостроек, расположенных вблизи поселка Учебный. Им оказался 35-летний местный житель, – сообщает региональное УМВД. Фигурант помещен в СИЗО.
 
Преступления были совершены зимой – мужчина воспользовался длительным отсутствием хозяев участков. Добычей преступника стал дорогостоящий инструмент и другое ценное имущество. В одном из случаев похищенные циркулярную пилу и бензотриммер удалось вернуть. Жертвой кражи стал знакомый подозреваемого.



Артём Ежаков


 
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