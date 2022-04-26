Орловские полицейские раскрыли серию дачных краж в районе поселка Учебный

35-летнего мужчину подозревают в трёх эпизодах преступлений.

В Орловском муниципальном округе полицейские установили подозреваемого в трёх кражах из жилья и хозпостроек, расположенных вблизи поселка Учебный. Им оказался 35-летний местный житель, – сообщает региональное УМВД. Фигурант помещен в СИЗО.



Преступления были совершены зимой – мужчина воспользовался длительным отсутствием хозяев участков. Добычей преступника стал дорогостоящий инструмент и другое ценное имущество. В одном из случаев похищенные циркулярную пилу и бензотриммер удалось вернуть. Жертвой кражи стал знакомый подозреваемого.