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18:43, 25 апреля 2022 года Для орловцев открылся Валаам Выставку фоторабот можно увидеть в областном краеведческом музее.





Сегодня в Орловском краеведческом музее открылась выставка, посвященная Валааму. На выставке «Дивный остров Валаам» представлены фотоработы участника клуба подводного плавания «Диво» Станислава Трофимова. Снимки были деланы во время работы исследовательского проекта 1XPEDITION. Посетив выставку, орловцы смогут познакомиться с уникальной природой Карелии, увидеть жизнь насельников Спасо-Преображенского монастыря, узнать, что хранили воды Ладожского озера.





Юлия Опанасюк





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