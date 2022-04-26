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21:40, 25 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орле присоединились к Единому дню поднятия государственного флага. Традицию начали в школе № 50.



- Под Мценском стартовал сезон поисковой акции «Вахта Памяти».



- Для орловцев открылся Валаам. Выставку фоторабот можно увидеть в областном краеведческом музее.

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