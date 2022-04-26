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20:00, 25 апреля 2022 года Орловщина передала очередную «посылку» бойцам, задействованным в спецоперации на территории Украины О доставке почти 6 тонн самого необходимого сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.





Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев рассказал о доставке российским солдатам, задействованным в специальной военной операции на территории Украины, почти 6 тонн самых необходимых предметов, собранных жителями региона. В поездке вместе с Сергеем Лежневым находился глава Орловского муниципального округа Роман Жуков.

«Поручение губернатора Орловской области Андрея Клычкова выполнено. Груз для наших бойцов доставлен прямо в руки. Дорога была дальняя, но увлекательная. Отдельно хочу выразить слова благодарности УФСБ по Белгородской области за оказанную помощь в организационных вопросах и личное участие в сопровождении ценного груза. Возвращаемся домой. В ближайшее время следующая партия будет доставлена нашим бойцам!», – пишет Лежнев в своем telegram-канале. Видео: telegram-канал Сергея Лежнева





Артём Ежаков





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