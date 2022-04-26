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21:25, 25 апреля 2022 года Андрей Клычков: «Постараюсь с семьей съездить на Валаам» Губернатор Орловской области поделился впечатлениями от тематической фотовыставки, открытой сегодня в краеведческом музее.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил сегодня фотовыставку «Дивный остров Валаам», в экспозиции которой представлены работы участника клуба подводного плавания «Диво» Станислава Трофимова. На снимках – уникальная природа Карелии, жизнь насельников Спасо-Преображенского монастыря, тайны Ладожского озера. Своими впечатлениями поделился и губернатор Андрей Клычков. Он побывал сегодня на выставке.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я не был на Валааме и с большим интересом посмотрел. Возможно, у наших жителей однажды появится возможность съездить туда. Я тоже с семьей постараюсь посетить. Это те места, которые стоит особенно детям показать, чтобы знать нашу историю».





Артём Ежаков





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