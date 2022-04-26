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10:31, 26 апреля 2022 года В реконструкцию аэропорта «Южный» в Орле могут вложить миллиард рублей Проект постановления об обновлении инфраструктуры воздушной гавани подготовлен Министерством транспорта РФ.





В ближайшие два года в реконструкцию аэропорта «Южный» в Орле могут выделить миллиард рублей, – следует из проекта постановления, подготовленного Министерством транспорта РФ. Предположительно, транш разделится на 400 миллионов рублей в 2022-м году и на 600 миллионов в 2023-м. Об этом сообщает «Интерфакс». Первоначально это финансирование планировалось направить на реконструкцию новосибирского аэропорта «Толмачево».



В конце прошлого года реконструкцию аэропорта «Южный» обсуждали губернатор области Андрей Клычков и глава Росавиации Александр Нерадько. Тогда стороны договорились начать проработку плана модернизации объекта. Росавиация предварительно оценивала, что для возобновления работы воздушной гавани Орла нужен капремонт ВПП, модернизация рулежной дорожки и перрона, обновление аэровокзала.





Артём Ежаков





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