Главная » Новости



11:21, 26 апреля 2022 года На Орловщине начался сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур Также аграрии приступили к севу масличных.





В Орловской области начался сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, – сообщает региональный информационный портал. В настоящее время ими засеяно около 17 тысяч гектаров, или 5,7% от всего запланированного объема.



Также аграрии приступили к севу масличных культур и сахарной свеклы. Всего в этом году посевная площадь в регионе должна превысить 1 млн 333 тыс. гектаров, что на 5,2 тыс. гектаров больше, чем в 2021-м.





Артём Ежаков





Новости СМИ2