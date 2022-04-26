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11:45, 26 апреля 2022 года 72 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 Лечение в стационаре потребовалось 60 жителям региона.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 26 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 111 274), госпитализировано 60 человек.



Накануне выписано 102 жителя региона. Скончался один пациент (с начала пандемии в области умерло 1 893 человека).





Артём Ежаков





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