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11:35, 26 апреля 2022 года

Жительница Херсона, прибывшая с группой беженцев в Орел, родила малыша

Помощь молодой маме и ее дочери оказывают Фонд помощи детям Донбасса и активисты Народного фронта.


Рузанна Дайнега приехала в Орёл из Херсона на девятом месяце беременности. Утром 16 апреля в мир пришёл новый человек - малышка Камилла.

Ольга Милешкина, исполняющая обязанности руководителя перинатального центра: «Оказали ей и малышу необходимую медицинскую помощь. Роды протекали без осложнений».

Как рассказала Рузанна, оставаться на Украине было небезопасно. Девушке пришлось оставить дом и двоих старших детей, чтобы родить в спокойной обстановке.

Рузанна Дайнега, жительница г. Херсона: «У нас там очень серьезная обстановка, пришлось убежать, оставить дом. Приехала сюда, чтобы в спокойной ситуации родить. Все получилось хорошо, внимательно, вежливо».

В нашем городе девушку с новорождённой приютили знакомые. Помощь оказывает и Фонд помощи детям Донбасса, учрежденный Банком России. На днях коробку со всем необходимым привезли активисты Народного фронта.

Ирина Гончарова, член регионального штаба ОНФ: «Народный фронт хочет, чтобы первые шаги этого ребенка были обставлены теплом, добром, уютом. И мы вручаем совместно с Фондом помощи детям Донбасса всё самое необходимое для первых жизненных шагов этого ребенка».

Несмотря на хороший прием на Орловщине, многодетной матери не терпится вернуться домой и поскорее познакомить девочку с младшими братьями.


Юлия Сабельникова


 
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