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13:45, 26 апреля 2022 года

Мемориальный комплекс, посвященный Судбищенской битве, появится на Орловщине не раньше 2026 года

О ходе работ по увековечению памяти русских войск, сорвавших нашествие войск хана Девлет-Гирея на Москву, рассказал журналистам РИА «Новости» губернатор Андрей Клычков.


Мемориал и музейный комплекс, посвященные подвигу русских войск в Судбищенской битве, откроются в Орловской области не раньше 2026 года. О ходе работ по увековечению подвига русских войск рассказал журналистам РИА «Новости» губернатор Андрей Клычков.

Глава региона заявил, что на месте сражения планируется разместить визит-центр, который может стать филиалом Орловского краеведческого музея. В последнем же запланирована организация тематической экспозиции. «В 2024 году планируется завершение изучения найденных экспонатов и постановка их на учет. Сейчас мы ведем работу по передаче недвижимости из федеральной собственности в региональную, речь идет о краеведческом музее. В 2024 году планируется также разработка проектно-сметной документации, а в 2026 году – конкурсные процедуры и строительство. Нам необходимо сделать всю работу качественно», – цитирует Андрея Клычкова сайт областного правительства.

Битва под Судбищами в 1555 году остановила большой поход войск хана Девлет-Гирея на Москву. Русское войско насчитывало около 13 тысяч человек. Противников, по последним данным историков, было более 40 тысяч. На второй день сражения нашим войскам пришлось отступить в импровизированный «гуляй-город», и это укрепление враги так и не взяли. Свернув атаки, они ушли на юг. Хан опасался подхода новых сил русских. Дрались наши героически. Хотя армию Девлет-Гирея и не разгромили, но не сдались, и смогли вернуться в Тулу, где были награждены Иваном Грозным.


Артём Ежаков


 
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