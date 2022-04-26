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12:43, 26 апреля 2022 года Орловщина готовится передать российским солдатам 10 тонн необходимых вещей О новой партии груза рассказал губернатор Андрей Клычков.





Орловщина готовится передать российским солдатам, задействованным в специальной военной операции на территории Украины, новую посылку. В неё войдут 10 тонн необходимых вещей, рисунков и писем от жителей региона. Накануне советник губернатора Сергей Лежнев и глава Орловского муниципального округа Роман Жуков доставили военным 6 тонн вещей, собранных орловцами. Андрей Клычков рассказал о реакции наших солдат на полученный груз: «Бойцы благодарят жителей Орловской области, которые принимают участие в благотворительной акции поддержки Вооруженных сил России. Каждая посылка или письмо, каждый «теплый привет» с родной земли для них очень важен. Это поднимает боевой дух и помогает почувствовать внимание и заботу со стороны жителей. Служит напоминанием о том, что Орловщина чтит своих героев», – пишет глава региона.



Также губернатор поблагодарил орловцев за участие в акции по сбору посылок для военнослужащих.



Видео: соцсети Андрея Клычкова









Артём Ежаков





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