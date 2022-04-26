вторник 26.04.2022 17:36:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:43, 26 апреля 2022 года

Орловщина готовится передать российским солдатам 10 тонн необходимых вещей

О новой партии груза рассказал губернатор Андрей Клычков.


Орловщина готовится передать российским солдатам, задействованным в специальной военной операции на территории Украины, новую посылку. В неё войдут 10 тонн необходимых вещей, рисунков и писем от жителей региона. Накануне советник губернатора Сергей Лежнев и глава Орловского муниципального округа Роман Жуков доставили военным 6 тонн вещей, собранных орловцами. Андрей Клычков рассказал о реакции наших солдат на полученный груз: «Бойцы благодарят жителей Орловской области, которые принимают участие в благотворительной акции поддержки Вооруженных сил России. Каждая посылка или письмо, каждый «теплый привет» с родной земли для них очень важен. Это поднимает боевой дух и помогает почувствовать внимание и заботу со стороны жителей. Служит напоминанием о том, что Орловщина чтит своих героев», – пишет глава региона.

Также губернатор поблагодарил орловцев за участие в акции по сбору посылок для военнослужащих.

Видео: соцсети Андрея Клычкова




Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.