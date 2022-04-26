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13:13, 26 апреля 2022 года Сегодня – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф Ровно 36 лет назад произошла авария Чернобыльской АЭС.





26 апреля по всей стране отмечается памятная дата – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Ровно 36 лет назад произошла авария Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий взрыва реактора четвертого энергоблока и последующего радиационного заражения окружающей местности приняли участие порядка 800 тысяч граждан СССР, 1 476 из них – уроженцы Орловской области. Государственных наград удостоились 323 орловца.



Сегодня к памятнику ликвидаторам и погибшим в результате техногенных катастроф были возложены цветы. Присутствующие почтили память ушедших из жизни ликвидаторов минутой молчания.





Орловское Информбюро





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