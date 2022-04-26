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15:33, 26 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. В Орле вспомнили одну из страшных страниц истории.



- Первый груз от орловцев доставлен российским солдатам на Украине.



- Жительница Херсона, прибывшая с группой беженцев в Орел, родила малыша. Помощь молодой маме и ее дочери оказывают Фонд помощи детям Донбасса и активисты Народного фронта.



- Каждый второй мост в стране скреплен орловскими болтами. Предприятие повышает эффективность благодаря бережливым технологиям.



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