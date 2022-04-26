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14:49, 26 апреля 2022 года Многодетные семьи Орловской области наградят памятными медалями В списке награжденных – 428 позиций. Среди них не только полные супружеские пары, но и люди, воспитывающие детей в одиночку.





Многодетные семьи Орловской области наградят памятными медалями и дипломами к памятным медалям «Многодетная семья Орловской области». Соответствующий указ главы региона № 194 от 22 апреля подписан и.о. губернатора Вадимом Соколовым. В списке – 428 позиций. Это не только полные супружеские пары, но и люди, воспитывающие детей в одиночку. С полным списком награжденных можно ознакомиться, перейдя по ссылке.





Артём Ежаков





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