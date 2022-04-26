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15:41, 26 апреля 2022 года В Орле временно закрыто троллейбусное движение на участке «Автовокзал – 1-я Посадская» В связи с этим три маршрута изменили схему движения.





26 апреля с 11:00 из-за проблем с исправностью оборудования для обслуживания контактной сети троллейбусов временно закрыто движение на участке «Автовокзал – 1-я Посадская». Об этом сообщает сообщество «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru». В связи с этим три маршрута изменили схему движения:



• Троллейбус № 4: Семашко – Атолл – Трилистник – Дворец Спорта – Октябрьская – Семашко;



• Троллейбус № 6: ул. Горького – Октябрьская – Атолл – Трилистник – Дворец спорта – Октябрьская – Горького;



• Троллейбус № 7: Выгонка – Герцена – Октябрьская – Атолл – Трилистник – Дворец спорта – Октябрьская – Горького – Герцена – Выгонка (при этом пассажиры, которые едут до Выгонки, могут осуществлять посадку в троллейбус на остановках «Атолл» и «Музей Тургенева»).



Время восстановления прежних маршрутов неизвестно. Об устранении неудобств будет сообщено дополнительно.



Фото из архива









Артём Ежаков





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