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15:41, 26 апреля 2022 года

В Орле временно закрыто троллейбусное движение на участке «Автовокзал – 1-я Посадская»

В связи с этим три маршрута изменили схему движения.


26 апреля с 11:00 из-за проблем с исправностью оборудования для обслуживания контактной сети троллейбусов временно закрыто движение на участке «Автовокзал – 1-я Посадская». Об этом сообщает сообщество «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru». В связи с этим три маршрута изменили схему движения:

Троллейбус № 4: Семашко – Атолл – Трилистник – Дворец Спорта – Октябрьская – Семашко;

• Троллейбус № 6: ул. Горького – Октябрьская – Атолл – Трилистник – Дворец спорта – Октябрьская – Горького;

• Троллейбус № 7: Выгонка – Герцена – Октябрьская – Атолл – Трилистник – Дворец спорта – Октябрьская – Горького – Герцена – Выгонка (при этом пассажиры, которые едут до Выгонки, могут осуществлять посадку в троллейбус на остановках «Атолл» и «Музей Тургенева»).

Время восстановления прежних маршрутов неизвестно. Об устранении неудобств будет сообщено дополнительно.

Фото из архива




Артём Ежаков


 
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