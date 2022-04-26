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16:30, 26 апреля 2022 года

Орловцы могут заранее заполнить заявление на получение новой детской выплаты

Форма заявлений на пособия на детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей уже доступна на «Госуслугах».


На портале «Госуслуги» уже открыта форма заявлений на пособия на детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей. 1 мая все досрочные заявления автоматически поступят на рассмотрение в ПФР. Об этом сообщили в пресс-службе регдепартамента социальной защиты. С 1 мая заявление можно подать не только онлайн, но и очно в клиентских службах ПФР или МФЦ.

Льгота действует с 1 апреля, но фактический прием заявлений начнется в воскресенье. Таким образом, если семья получит выплату в мае, то пособие придет сразу за апрель – май.

Напомним, что выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека. Базовый размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума (РПМ) на ребенка – 5 707,50 рублей. Если при назначении такого пособия среднедушевой доход семьи останется меньше прожиточного минимума, то выплата будет назначена в размере 75% от РПМ – 8 561,25 руб. Если доходы не дотягивают до РПМ и в этом случае, то пособие будет назначено в полном объеме – 11 415 руб.


Артём Ежаков


 
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