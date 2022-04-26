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16:20, 26 апреля 2022 года Орловские силовики обсудили вопросы реагирования на террористические угрозы Заседание оперативного штаба провел начальник регионального УФСБ России Вячеслав Князьков.





В минувшую пятницу состоялось заседание оперативного штаба в Орловской области. Его провел руководитель оперативного штаба – начальник УФСБ России по Орловской области Вячеслав Князьков. В мероприятии приняли участие представители региональных силовых структур, органов государственной власти. В ходе заседания особое внимание уделено вопросам готовности сил и средств региона к реагированию на угрозы террористического характера, а также межведомственного взаимодействия при проведении совместных мероприятий. Кроме этого, рассмотрено исполнение решений Национального антитеррористического комитета, Федерального оперативного штаба, оперативного штаба в Орловской области.



Фото пресс-службы УФСБ России по Орловской области







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