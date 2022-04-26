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16:57, 26 апреля 2022 года В орловский онкодиспансер доставлен новый томограф Аппарат должны были доставить на Орловщину еще в прошлом году, но возникли трудности у поставщика.





Орловский онкодиспансер получил новый компьютерный томограф. Об этом сообщил сегодня руководитель департамента здравоохранения Станислав Шувалов на встрече с лидерами общественных пациентских организаций. Станислав Шувалов, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы наконец-то дождались поставок, которые по ряду технологических проблем не были осуществлены поставщиком. Этот аппарат должен поступить в онкологический диспансер до 31 декабря прошлого года, но в связи со сложностью сборки и поставки его у поставщика к этому сроку не было. Но, к счастью, с учетом сегодняшней ситуации, аппарат в онкодиспансер прибыл, помещение в онкологическом диспансере полностью подготовили. Сейчас идет разгрузка, пускомонтаж и наладка. Аппарат - современный и очень хороший, поэтому я уверен, что он будет большим подспорьем для оказания медицинской помощи онкологическим пациентам. В самое ближайшее время после дополнительного обучения специалистов он будет введен в строй». 16-срезовый компьютерный томограф будет использоваться для оперативного планирования перед лучевой терапией.





Елена Литинская





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