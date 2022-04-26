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17:36, 26 апреля 2022 года Орловщина получила медпрепарат для больных гемофилией Об этом руководитель департамента здравоохранения Станислав Шувалов сообщил на встрече с представителями реготделения Всероссийского общества гемофилии.





Временные трудности с поставкой лекарств для орловцев, страдающих гемофилией, устранены. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Станислав Шувалов. Препарат, содержащий фактор свертывания крови, появился в регионе благодаря спонсорской помощи. Лекарство уже доставлено в Орел. Далее закупка будет производиться планово по федеральной программе. Станислав Шувалов, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Мы сумели получить благотворительную помощь в плане препарата для лечения пациентов с гемофилией. Препарат уже прибыл на территорию области». Николай Шушляков, президент орловского отделения Всероссийского общества гемофилии: «Сейчас оформляются документы, и препарат будет выдан пациентам в полном объеме».





Елена Литинская





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