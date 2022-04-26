В Орловской области с начала года произошло 131 ДТП

Дорожную ситуацию в регионе обсудили сегодня на областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Сегодня в администрации Орловской области состоялось заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Было отмечено, что с начала года в регионе произошла 131 автомобильная авария, 11 человек погибло, 152 получили ранения.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Подводя промежуточные итоги первого квартала 2022 года, хоть и незначительно, увеличилось количество ДТП, увеличилось число раненых детей-пассажиров, и резко возрос уровень происшествий, совершенных водителями с небольшим стажем управления».

Есть пострадавшие и по вине водителей маршрутного транспорта. Глава региона поручил разобраться в этом вопросе. Кстати, за первый квартал 2022 года в адрес перевозчиков, обслуживающих межмуниципальные маршруты, направлено 14 претензий.



Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области