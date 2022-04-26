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18:43, 26 апреля 2022 года

В Орле устраняют аварию на канализационном коллекторе в районе улицы Городской

Коллектор не справился со стоками. Пострадали частные дома.


Частные дома по ул. Городской в Орле затопило канализационными стоками. Сообщения об этом поступили в диспетчерскую службу Орёлводоканала 21 апреля. Вечером того же дня при выезде на место было обнаружено высокое заполнение коллектора из-за аномального уровня грунтовых вод и затяжных дождей. Специалисты обследовали коллектор на участке от переулка Рыночного до улицы Городской. Участок с низкой пропускной способностью был обнаружен в районе гаражного кооператива «Луч». Как сообщил директор Орелводоканала Василий Иванов, при промывке коллектора специалисты обнаружили провал грунта под металлическим гаражом. 
 
25 апреля в экстренном порядке состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где было принято решение о сносе трёх гаражей. Два из них уже снесены, третий попадает в зону работы, но пока не мешает устранять проблему. Его снос потребуется в ближайшие дни.
 
На протяжении четырех суток бригады Орёлводоканала пытаются вымыть попавшие в канализационный коллектор грунт, щебень и иные предметы. Для снижения уровня воды используются мотопомпы.
 
Василий Иванов, директор МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Сегодня принято решение начать строительство обводной линии диаметром 600 мм выше коллектора, на глубине 3,5 м, чтобы снять нагрузку и исключить переполнение коллектора по ул. Городской. К сожалению, пока преждевременно говорить о сроках устранения аварии, как и о её причинах».
 
Бригадам Орёлводоканала предстоит продолжить 78 м новых полиэтиленовых труб. Работы начались сегодня утром.
 
Администрация Орла обещает держать жителей Заводского района в курсе ситуации.

Фото и видео пресс-службы администрации города Орла



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