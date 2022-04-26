В Орле устраняют аварию на канализационном коллекторе в районе улицы Городской

Коллектор не справился со стоками. Пострадали частные дома.

Частные дома по ул. Городской в Орле затопило канализационными стоками. Сообщения об этом поступили в диспетчерскую службу Орёлводоканала 21 апреля. Вечером того же дня при выезде на место было обнаружено высокое заполнение коллектора из-за аномального уровня грунтовых вод и затяжных дождей. Специалисты обследовали коллектор на участке от переулка Рыночного до улицы Городской. Участок с низкой пропускной способностью был обнаружен в районе гаражного кооператива «Луч». Как сообщил директор Орелводоканала Василий Иванов, при промывке коллектора специалисты обнаружили провал грунта под металлическим гаражом.

25 апреля в экстренном порядке состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где было принято решение о сносе трёх гаражей. Два из них уже снесены, третий попадает в зону работы, но пока не мешает устранять проблему. Его снос потребуется в ближайшие дни.

На протяжении четырех суток бригады Орёлводоканала пытаются вымыть попавшие в канализационный коллектор грунт, щебень и иные предметы. Для снижения уровня воды используются мотопомпы.

Василий Иванов, директор МПП ВКХ «Орёлводоканал»: «Сегодня принято решение начать строительство обводной линии диаметром 600 мм выше коллектора, на глубине 3,5 м, чтобы снять нагрузку и исключить переполнение коллектора по ул. Городской. К сожалению, пока преждевременно говорить о сроках устранения аварии, как и о её причинах».

Бригадам Орёлводоканала предстоит продолжить 78 м новых полиэтиленовых труб. Работы начались сегодня утром.

Администрация Орла обещает держать жителей Заводского района в курсе ситуации.





Фото и видео пресс-службы администрации города Орла