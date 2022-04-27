Главная » Новости



7:48, 27 апреля 2022 года Три орловские больницы получат новые рентгеновские аппараты На покупку оборудования будут потрачены средства областного бюджета.





Три орловских медучреждения – поликлиника № 3 г. Орла, Плещеевская и Мценская ЦРБ – получат новые рентгеновские аппараты. На покупку оборудования будут потрачены 64 миллиона рублей из областного бюджета. Обновление анонсировал губернатор Андрей Клычков во время последнего прямого эфира в социальных сетях.





Артём Ежаков





Новости СМИ2