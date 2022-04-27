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8:24, 27 апреля 2022 года В Орловской области насчитали свыше 8 тысяч многодетных семей Об этом сообщает региональный информационный портал.





В Орловской области насчитывается 8 176 многодетных семей, в которых воспитывается 27 081 ребенок. Об этом сообщает региональный информационный портал. 389 семей воспитывают пять и более детей.





Артём Ежаков





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