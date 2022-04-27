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8:57, 27 апреля 2022 года

В Орловской области с начала года ПДД нарушены 87 тысяч раз

Цифры прозвучали на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.


За I квартал 2022 года сотрудниками ГИБДД пресечено более 87 тыс. нарушений ПДД. Большая часть из них – за превышение установленной скорости движения (более 50 тыс. нарушений). Также пресечены нарушения ПДД пешеходами, нарушения правил перевозки пассажиров, выезд на полосу встречного движения и другие, сообщает информационный портал Орловской области.
 
За этот же период на территории области произошел небольшой рост ДТП - на 6% (121 ДТП), количество погибших и пострадавших при этом снизилось: 11 человек погибло (- 39%) и 152 получили ранения (- 5,6%).
 
За I квартал текущего года сотрудниками Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения по результатам обработки вынесено 63 101 постановление (+12%), на сумму штрафов 46,7 млн рублей (+17%). Из них – за нарушение скоростного режима – 50 273 (+10,8%).



Орловское Информбюро


 
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