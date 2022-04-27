Андрей Клычков: «Убежден, что общими усилиями мы дадим достойный ответ на все нынешние вызовы»

Губернатор Орловской области поздравил депутатов и всех жителей региона с Днем российского парламентаризма.

Уважаемые народные депутаты всех уровней!





Жители Орловской области!





Поздравляю вас с Днем российского парламентаризма!



В этом году исполняется 116 лет со дня начала работы первой Государственной Думы. Именно к этой дате приурочено празднование Дня российского парламентаризма.



В сложных условиях внешнего санкционного давления Федеральное Собрание Российской Федерации, региональные парламенты совместно с органами исполнительной власти проводят огромную работу по укреплению нашей государственности, защите экономики и населения, оперативно принимая необходимые решения в интересах всего российского общества.



При поддержке депутатского корпуса Правительство Орловской области реализует широкий комплекс мер, направленных на обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона, улучшение делового климата и повышение инвестиционной привлекательности области. Последовательно совершенствуя законодательную базу, добиваясь практической реализации принятых законов, вместе мы создаем условия для усиления поддержки отраслей экономики и социальной защиты различных категорий граждан на сложном современном этапе.



Убежден, что общими усилиями, направленными на повышение эффективности совместной работы во имя благополучия Орловщины, мы дадим достойный ответ на все нынешние вызовы, успешно решая важнейшие задачи, поставленные перед нами руководством страны, внесем свой вклад в практику российского парламентаризма, обеспечим поступательное развитие территорий, современный уровень и качество жизни орловчан.



Искренне благодарю вас за поддержку и от души желаю крепкого здоровья, дальнейших успехов в созидательной работе на благо Отечества и Орловской области!



Губернатор Орловской области

А.Е. Клычков