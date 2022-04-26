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21:40, 26 апреля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Шеститонный груз доставлен российским бойцам. Вместе с предметами первой необходимости военнослужащие получили детские рисунки.

- Бережливые технологии помогают орловским предприятиям, продукция которых нужна везде.

- Аварийной статистике необходимо снижение. Как обеспечить безопасность дорожного движения, решали на заседании профильной комиссии.

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