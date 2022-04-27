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10:20, 27 апреля 2022 года Орловский облсовет может попросить федеральный центр о софинансировании капремонта многоквартирных домов Профильный комитет рекомендовал региональному заксобранию принять постановление о направлении обращения в правительство страны.





Накануне комитет по промышленности, ЖКХ и транспорту орловского облсовета провел внеочередное заседание, на котором обсуждался вопрос об обращении регионального заксобрания в правительство России по вопросу рассмотрения возможности включения региональных программ капремонта общего имущества в многоквартирных домах в Паспорт национального проекта «Жильё и городская среда». Так депутаты хотят добиться софинансирования региональных программ капитального ремонта общего имущества в МКД за счёт средств федерального бюджета. Инициатором обращения выступил председатель областного совета Леонид Музалевский.



Ранее было заявлено, что недостаточность средств фонда капремонта, ограниченность региональной казны, а также местных бюджетов не позволяют в необходимом объёме осуществлять финансирование капремонта общего имущества в МКД. Профильный комитет рекомендовал региональному заксобранию принять постановление о направлении обращения в правительство страны, – сообщили в облсовете.





Артём Ежаков





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