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11:00, 27 апреля 2022 года В Орле снова пройдет акция по сбору вторсырья «Экосбор» Сдать мусор на переработку орловцы смогут в субботу, 30 апреля.





30 апреля в Орле пройдёт традиционная акция по сбору вторсырья «Экосбор», – сообщили в мэрии. Горожане могут сдать макулатуру, пластиковые бутылки и плёнки ПВД, пластик с маркировкой «02» (HPDE), бутылочные крышки, алюминиевые банки.



Прием будет организован в семи точках. Адреса и графики работы пунктов представлены на сайте городской администрации. Вырученные средства будут направлены на поддержку людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.





Артём Ежаков





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