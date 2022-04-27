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11:30, 27 апреля 2022 года Подтоплены дома на улице Партизанской в Орле Проблема не просто в засорившейся ливнёвке, а в отсутствии ее части. Подробности – в материале корреспондента ГТРК «Орел» Анны Вайсергисер.





Дом Людмилы Шиликовой - образцового содержания. Она выиграла конкурс в честном соперничестве, долго благоустраивая свой сад. Сейчас коллекционные растения оказались под водой. У соседки в огороде тоже своя Венеция. Только видом из окна она не любуется, а подсчитывает убытки. Рядом в доме затопило подвал. Екатерина Химушкина взяла в аренду оборудование для откачки. Включать его нужно каждые полтора-два часа. И похожие истории здесь у каждого.



В 2011 году подтопление на улице Партизанской было такого же масштаба. Тогда жители обратились в суд, который постановил принять меры по отводу поверхностных и талых вод. Администрация города Орла построила дренажную систему, но не до конца.



Артём Патов, заместитель начальника дорожного отдела МКУ УКХ г. Орла: «К сожалению, возникли проблемы с кадастровым участком, который городу не принадлежит, по этой причине ливневую канализацию не удалось достроить».

Готовую часть ливневки содержит УКХ. Там отмечают, что сам проект уже не найти. Кроме того, за 10 лет он изжил себя - появились новые коммуникации и дома.



Артём Патов, заместитель начальника дорожного отдела МКУ УКХ г. Орла: «Достройка в настоящий момент невозможна, потому что отсутствует техническая возможность прокладки сетей, очень много инженерных коммуникаций появилось, и дотянуть до Московского шоссе не представляется возможным».

Но выход есть. Только при капитальном ремонте дороги можно предусмотреть и строительство ливневой системы. В 2022 году в планах этого нет. Есть еще один вариант - чаще обращаться в администрацию района с требованием прочистить канализацию. Бригада приедет только в случае получения письменного обращения.



Сергей Мерзликин, начальник территориального управления по Северному району г. Орла: «Комплекс стоял на этом объекте и произвел промывку канализации, на сегодняшний день жалоб от жильцов нет. Если они будут, мы так же оперативно отреагируем».

Ливнёвку очистили, но полностью решить проблему не удалось. Жители продолжают сами спасать свои дома от затопления, а на участках уже обосновались утки и живут в свое удовольствие.





Анна Вайсергисер





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