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11:52, 27 апреля 2022 года

В Орле наградили девушку, спасшую для пенсионерки миллион рублей

Сотрудница салона сотовой связи и её коллега раскрыли обман телефонных мошенников и не дали им довести задуманное до конца.


В Орле наградили сотрудницу салона сотовой связи, которая помогла пожилой женщине избежать потери миллиона рублей. Орловчанка едва не стала жертвой телефонных мошенников. При разговоре злоумышленник представился правоохранителем, заявив, что неизвестные пытаются списать сбережения пенсионерки. Чтобы избавиться от мнимой опасности, собеседник посоветовал пенсионерке обналичить средства и перевести их на «безопасный счет». Когда орловчанка пришла в салон сотовой связи расставаться с деньгами, его сотрудники сорвали планы мошенника и сохранили для пенсионерки ее сбережения.

За проявленную бдительность девушка была награждена благодарственным письмом, подписанным главами регионального УМВД и областного отделения Центробанка. Также сотрудницу наградил работодатель, – сообщили в УМВД.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области


Артём Ежаков


 
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