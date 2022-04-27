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12:45, 27 апреля 2022 года 74 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 Лечение в стационаре потребовалось 34 жителям региона.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 27 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализировано 34 человека.



Болезнь победили еще 78 жителей региона. Ее новыми жертвами стали два пациента. Всего с начала пандемии в области умерло 1 895 человек.





Артём Ежаков





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