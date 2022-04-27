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12:12, 27 апреля 2022 года Сегодня стартовала Всероссийская акция судебных приставов «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах» Как узнать о наличии судебной задолженности и при этом не попасться на удочку мошенникам, рассказала заместитель руководителя УФССП России по Орловской области Татьяна Аксютина.





В чем суть акции Всероссийской акция «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах»?



- Данная информационная акция проводится управлением регулярно. Ее целью является привлечение внимания граждан к необходимости получения информации о наличии задолженности по исполнительным производствам и ее своевременном погашении. Особенно актуально проведение этой акции в преддверии майских праздников и начала периода отпусков. Мы рекомендуем гражданам, планируя отпуск, заблаговременно убедиться в отсутствии задолженности по исполнительным документам. Стоит отметить, что в первом квартале текущего года на принудительном исполнении в нашем управлении находилось более 320 тысяч исполнительных производств, по которым должниками являлись физические лица. Чтобы не стать должником и избежать мер принудительного исполнения, в том числе в виде ограничения выезда за пределы Российской Федерации, мы рекомендуем гражданам проверить наличие задолженности.



Где орловцы могут узнать о наличии задолженности?



- Источником информации является онлайн-сервис «Банк данных исполнительных производств». Он прост и удобен в использовании. Найти его можно, зайдя на наш официальный сайт. Получить информацию можно также с помощью мобильного приложения ФССП России. Это мобильное приложение позволяет оформить бесплатную подписку на получение уведомлений о наличии задолженности. Наш сервис бесплатный и не требует никакой оплаты за информацию. Остерегайтесь мошенников.



Как не попасть на удочку лже-приставам?



- Как правило, злоумышленники используют рассылку поддельных уведомлений и электронную рассылку фишинговых писем. С помощью этих писем мошенник уведомляет граждан о наличии задолженности по исполнительным документам, а также о применении меры принудительного исполнения в виде наложения ареста на денежные средства на счетах и на имущество, и требует срочной оплаты. В письмах содержится ссылка, на которую предлагается перейти, чтобы узнать подробности о возникновении задолженности, для этого предлагается скачать файл, который содержит вредоносный вирус. Если граждане будут следовать рекомендациям мошенников, то они также рискуют потерять свои денежные средства. Управление федеральной службы судебных приставов рекомендует быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Стоит отметить, что служба судебных приставов направляет уведомление о наличии задолженности по почте или в личный кабинет на портал госуслуг тем гражданам, которые изъявили согласие на получение таких уведомлений. Оплатить имеющуюся задолженность граждане могут только с использованием портала госуслуг, либо сформировав квитанцию в любом кредитном учреждении. Узнать о своих долгах можно также на портале госуслуг. Нашим сервисом на портале госуслуг в первом квартале этого года уже воспользовались более полутора тысяч заявителей.



Если гражданин оплатил свои долги с помощью портала госуслуг, как ему уведомить об этом судебных приставов?



- На портале госуслуг реализован сервис, позволяющий сторонам исполнительного производства, в том числе и должникам, формировать заявление, ходатайство, жалобу. Сервис позволяет гражданам избежать бумажного документооборота и личного визита в подразделение судебных приставов. И с помощью портала госуслуг должник может проинформировать приставов о погашении задолженности или о наличии каких-либо обстоятельств, которые он считает важными для исполнительного производства.



Как избежать неблагоприятных последствий, связанных с наличием задолженности?



- Чтобы избежать неблагоприятных последствий, проверяйте себя на наличие задолженности по исполнительным документам с помощью официального сервиса «Банк данных исполнительных производств».





Анна Вайсергисер





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