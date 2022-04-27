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12:32, 27 апреля 2022 года В Орле стало больше юных инспекторов дорожного движения Всего на Орловщине действует уже больше 200 отрядов ЮИД.





Восемь четвероклассников орловского лицея-интерната стали юными инспекторами дорожного движения. Детям вручили соответствующие удостоверения. Приняв документы, ребята возложили на себя обязанности по более глубокому изучению правил дорожного движения, а также обучению этим правилам своих сверстников.



Всего же в Орловской области действует уже больше 200 отрядов юных инспекторов движения, в которых насчитывается больше 2500 детей.





Татьяна Напольских





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