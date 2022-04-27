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12:32, 27 апреля 2022 года В Орле открылась выставка «От покаяния к воскресению России» Выставка разместилась на подворье Успенского собора.





В Орле возле Успенского собора открылась выставка «От покаяния к воскресению России». Участие в православном проекте принимают крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, Греции, Сербии, Боснии и Герцеговины, Сирии, Молдовы и Украины.



В выставке также примут участие четыре орловских монастыря, приготовивших к Светлой седмице для посетителей ярмарки особые гостинцы - монастырскую выпечку, четки монашеского рукоделия и книги.



Главными святынями православной выставки станут икона преподобного Сергия Радонежского и частица мощей святого Афанасия Ковровского. Ярмарка будет работать до 3 мая.





Татьяна Напольских





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